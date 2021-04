Δωδεκανήσα

Νέος σεισμός στη Νίσυρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στους ρυθμούς των Ρίχτερ η περιοχή γύρω από τη Νίσυρο, την Κω και την Τήλο.

Σεισμική δόνηση με μέγεθος 4.1 στην κλίμακα Ρίχτερ κατέγραψε του σεισμολογικό δίκτυο, στις 03:05 ώρα Ελλάδας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Ο σεισμός έγινε σε απόσταση 351 χλμ. ανατολικά/νοτιοανατολικά των Αθηνών. Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στον θαλάσσιο χώρο 14 χλμ. νότια της πόλης της Νισύρου.

Η σεισμική ακολουθία συνεχίζεται στην περιοχή μετά τα 5,2 Ρίχτερ της περασμένης Τρίτης, 13 Απριλίου.

Χαρακτηριστικό είναι ότι νέα σεισμική δόνηση 4.5 Ρίχτερ κατέγραψε στις 18 του μήνα, στις 19:26, το Ενιαίο Εθνικό Σεισμολογικό Δίκτυο, με το επίκεντρο της δόνησης να εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 14 χιλιόμετρα νότια της πόλης της Νισύρου.

Ειδήσεις σήμερα:

Lockdown: το Πάσχα και η πορεία προς τη χαλάρωση - ανοίγουν σχολεία και εστίαση

ΗΠΑ: ακόμη ένας Αφροαμερικάνος έπεσε νεκρός από αστυνομικά πυρά

Παγκόσμια Ημέρα της Γης