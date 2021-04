Δωδεκανήσα

Πατέρας χτυπούσε τα παιδιά του με γροθιές και τα απειλούσε με μαχαίρι

Προκαλούσε τρόμο και ανησυχία σε μέλη της οικογένειάς του απειλώντας τα με βία. Στην τακτική του περιλαμβάνονται και ραπίσματα με ζώνη!

Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Ρόδου θα καθίσει ένας άνδρας, ο οποίος κατηγορείται για κακοποίηση της συζύγου και των παιδιών του.

Πιο συγκεκριμένα κατηγορείται ότι χτύπησε επανειλημμένα στο πρόσωπο τα τρία του παιδιά χρησιμοποιώντας τα χέρια του με γροθιές ή χαστούκια και στο σώμα τους με λακτίσματα και ραπίσματα με ζώνη, προκαλώντας τους σωματικές βλάβες.

Πρόκειται για επαναλαμβανόμενη και διαρκή συμπεριφορά, η οποία είχε ως αποτέλεσμα πέραν των αναφερομένων σωματικών βλαβών, να προκαλέσει σοβαρή ψυχική βλάβη στη μία από τις τρεις κόρες του, με συνέπεια να κατακλύζεται από έντονο φόβο και αίσθημα πανικού αναφορικά με τον πατέρα της, να μην αισθάνεται ασφαλής, να κλαίει και είναι σε ένταση, να νιώθει φόβο για την ζωή της και την σωματική ακεραιότητα της. Τα ίδια φέρονται να υπέστησαν και τα υπόλοιπα παιδιά του.

Επιπλέον προκάλεσε επανειλημμένα τρόμο και ανησυχία σε μέλη της οικογένειάς του απειλώντας τα με βία, με φραστικές απειλές για την ζωή τους καθώς και με την χρήση μαχαιριού. Μάλιστα φέρεται να απείλησε και την σύζυγό του με τηλεφωνική κλήση που της έκανε ενώ νοσηλευόταν κρατούμενος σε νοσοκομείο.

Ο κατηγορούμενος είναι προσωρινά κρατούμενος στις φυλακές της Κω, κατηγορούμενος για ενδοοικογενειακή σωματική βία και εξύβριση κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, πράξη που φέρεται να τελέστηκε στην Πάτμο, κατά το χρονικό διάστημα τουλάχιστον από 12 Δεκεμβρίου 2019 μέχρι την 12 Ιανουαρίου 2020.

Πηγή: dimokratiki.gr