Χανιά

“Περίεργοι” θάνατοι σε γηροκομείο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Έρευνα διέταξε ο εισαγγελέας Χανίων. Τι αναζητούν οι Αρχές.



Στην εκταφή σορού ηλικιωμένης γυναίκας που είχε πεθάνει σε ίδρυμα φροντίδας ηλικιωμένων, προχώρησαν το πρωί της Πέμπτης οι Αρχές στα Χανιά, στο πλαίσιο έρευνας που έχει παραγγελθεί από τον Εισαγγελέα Χανίων.

Η έρευνα αναμένεται να ρίξει φως στο αν ο θάνατος της συγκεκριμένης γυναίκας, ενδεχομένως και άλλων τρόφιμων του ιδρύματος, προήλθε πράγματι από τα αίτια που αναφέρονται στις αντίστοιχες ληξιαρχικές πράξεις θανάτου.

Οι Αρχές, ουσιαστικά, ερευνούν αν κάποιοι από τους ηλικιωμένους που έχουν πεθάνει στο ίδρυμα αυτό, υπήρξαν θύματα εγκληματικών ενεργειών.

Η σοβαρότητα της υπόθεσης μπορεί να κριθεί από το γεγονός ότι έφτασε σε εκταφή σορού, πράγμα που δεν συμβαίνει συχνά...

Η έρευνα επικεντρώνεται στους θανάτους που έχουν σημειωθεί το τελευταίο έτος στον οίκο ευγηρίας. Ο αριθμός των νεκρών δεν είναι ευκαταφρόνητος, καθώς συνολικά 68 άνθρωποι έχουν πεθάνει μέσα σε ένα έτος στον συγκεκριμένο οίκο ευγηρίας.

Μάλιστα, με εισαγγελική εντολή, από όλα τα ληξιαρχεία της Κρήτης έχουν ήδη αναζητηθεί οι ληξιαρχικές πράξεις θανάτου αυτών των 68 νεκρών. Αποκλειστικές πληροφορίες του zarpanews.gr αναφέρουν ότι σχεδόν όλες καταγράφουν ως αιτία θανάτου καρδιακή ανακοπή, χωρίς περαιτέρω διευκρινίσεις.

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από καταγγελία και σκοπός της είναι να δείξει αν έχουν τελεστεί αξιόποινες πράξεις κακουργηματικού χαρακτήρα, μεταξύ αυτών ακόμα και η σύσταση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση αλλά και η ανθρωποκτονία με δόλο, δια παράλειψης και κατά συρροή. Ερευνάται αν έχουν τελεστεί και άλλα αδικήματα.

ΠΗΓΗ: zarpanews.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Κυψέλη: Δολοφονία ηλικιωμένου μέσα στο σπίτι του

Γιάννης Λαγός: άρση ασυλίας ψήφισε Επιτροπή της Ευρωβουλής

Euro 2020: “Κερδίζει” αγώνες το Wembley