Δίκη για φονικό στα Ανώγεια: Ισόβια στον Μανώλη Καλομοίρη

Το δικαστήριο δεν αναγνώρισε ελαφρυντικά στον κατηγορούμενο.

Την ποινή της ισόβιας κάθειρξης συν επτά χρόνια αποφάσισε κατά πλειοψηφία το Μεικτό Ορκωτό Δικαστήριο Χανίων για τον Μανώλη Καλομοίρη, κατηγορούμενο στην υπόθεση του διπλού φονικού στα Ανώγεια τον Μάιο του 2020.

Ο κατηγορούμενος καταδικάστηκε για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση και ένοχο για οπλοφορία και οπλοχρησία.

Νωρίτερα την αναγνώριση του ελαφρυντικού του σύννομου βίου ζήτησαν οι συνήγοροι υπεράσπισης.

Το δικαστήριο απέρριψε ομόφωνα το ένα ελαφρυντικό και κατά πλειοψηφία το δεύτερο.

Ο εισαγγελέας πρότεινε 15 χρόνια κάθειρξη για την ανθρωποκτονία και αλλά 4 χρόνια για τις υπόλοιπες ποινές.

Πηγή: cretalive.gr

