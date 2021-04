Δωδεκανήσα

Γυναικολόγος στη Ρόδο: κατέθεσε νέα αγωγή σε βάρος μηνύτριας

Κατέθεσε αγωνή κατά μιας 32χρονης, από την οποία διεκδικεί αποζημίωση ύψους 20.000 ευρώ για τους ισχυρισμούς που ανέπτυξε στη μήνυσή της.

Στα δικαστήρια προσέφυγε ο 65χρονος γυναικολόγος από τη Ρόδο, που διώκεται για βιασμό κατ’ εξακολούθηση, προκειμένου να ζητήσει αποζημίωση από αδικοπραξία, εις βάρος γυναίκας που τον καταμήνυσε,

Συγκεκριμένα κατέθεσε αγωνή κατά μιας 32χρονης ημεδαπής, κάτοικου της Ρόδου, από την οποία διεκδικεί αποζημίωση ύψους 20.000 ευρώ για τους ισχυρισμούς που ανέπτυξε στη μήνυσή της, τους οποίους χαρακτηρίζει ψευδείς και συκοφαντικούς.

Η γυναίκα ισχυρίζεται συγκεκριμένα ότι την 1η Ιουλίου έκλεισε ραντεβού με τον ιατρό μέσω μιας γνωστής της, λόγω μιας εξωτερικής κύστης που είχε. Οπως περιέγραψε στη μήνυσή της όταν ρώτησε πού να βγάλει τα ρούχα της γιατί δεν είδε κάποιο παραβάν εκείνος της απάντησε: «Βγάλε τα εδώ στην ψύχρα χωρίς ποτό». Η γυναίκα διατείνεται ότι όταν στη συνέχεια ρώτησε πού να αφήσει τα ρούχα της εκείνος είπε: «Θα τα βάλω στην τσέπη μου». Ισχυρίζεται ότι την τράβηξε από το χέρι, την αγκάλιασε σφιχτά, ενώ ήταν γυμνή και της είπε να πάρει… «θέση μάχης».

«Έκανα τα στραβά μάτια γιατί πονούσα πολύ και έκατσα στο κρεβάτι εξέτασης. Παρόλο που η κύστη ήταν εξωτερική, εκείνος ήθελε να με εξετάσει με το χέρι εσωτερικά, χωρίς να βάλει γάντια κάτι που δεν έχω ξαναδεί ποτέ σε άλλο γιατρό. Έβαλε το χέρι του και ξεκίνησε να κάνει κυκλικές και αισθησιακές κινήσεις και άρχισε να με φιλάει στα μπούτια. Του είπα να τελειώνει με την εξέταση γιατί με έκανε να νιώθω άβολα όλη η διαδικασία», ισχυρίζεται η 32χρονη, προσθέτοντας ότι μετά από λίγο σταμάτησε και της είπε να κλείσουν ραντεβού για την διάνοιξη της κύστης.

Υποστηρίζει ότι επειδή ένιωσε πολύ άβολα με την εξέταση και παρά την οικονομική της δυσχέρεια, έκλεισε ραντεβού σε εξωτερικό γυναικολόγο και δεν πήγε ποτέ στο ραντεβού με τον εγκαλούμενο. Δυστυχώς, λόγω ιατρικού λάθους μετά από δύο μέρες έπαθε μόλυνση, είχε αφόρητους πόνους και πυρετό και έτσι αναγκάστηκε να μεταβεί στο νοσηλευτικό ίδρυμα την 7η Ιουλίου, όπου εφημέρευε ο εγκαλούμενος.

Όταν πήγαν στο ιατρείο του, όπως ισχυρίζεται, της είπε: «Γιατί δεν ήρθες στο ραντεβού; Φοβήθηκες μήπως και σε γ…;». Σοκαρισμένη, όπως περιγράφει του απάντησε να κάνει ό,τι χρειάζεται αλλιώς θα αρχίσει να φωνάζει σαν τρελή. Αφού, λοιπόν, ξαναείδε την κύστη, χωρίς να την αγγίξει αυτή τη φορά, της είπε ότι έπρεπε να κάνει εισαγωγή και την επόμενη μέρα θα γινόταν η διάνοιξη. Όπως και έγινε. Την ημέρα που έφευγε της είπε ότι θα πρέπει να πηγαίνει για να κάνει κάποιες αλλαγές γάζας.

Όταν λοιπόν σε μετέπειτα χρόνο πήγε για την πρώτη αλλαγή, η 32χρονη ισχυρίζεται ότι της είπε τις επόμενες φορές να πηγαίνει αξύριστη, γιατί την προτιμάει έτσι!Αφού το άκουσε αυτό, όπως υποστηρίζει, σηκώθηκε αμέσως και πήγε να βάλει τα ρούχα της και εκείνος ήρθε από πίσω της, την έπιασε σφιχτά, της είπε «δες τι μου έχεις κάνει» και ήταν σε στύση.

Του είπε ότι θα προβεί σε καταγγελία και ότι θα μιλήσει στην σχέση της και της είπε ότι όλα ήταν μια παρεξήγηση και ότι θα την περίμενε την επόμενη μέρα πάλι για την αλλαγή της γάζας, αλλά δεν ξαναπήγε ποτέ. Ο γυναικολόγος από τη Ρόδο, σύμφωνα με τις πληροφορίες, διατείνεται ότι τα περιγραφόμενα από την 32χρονη αποτελούν αποκυήματα της φαντασίας της. Ως συνήγοροι υπεράσπισής του παρίστανται οι δικηγόροι κ.κ. Μανώλης Κουτσούκος και Κώστας Αβδελής ενώ την εναγόμενη εκπροσωπεί η δικηγόρος κ. Ευαγγελία Αρνιθενού.

