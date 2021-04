Δωδεκανήσα

Ασέλγεια σε ανήλικη: δάσκαλος παραδοσιακών χορών… ξανά στο εδώλιο

Τι κατήγγειλε το κορίτσι και ποια ήταν η ετυμηγορία στην πρώτη δίκη. Τι υποστηρίζει ο ίδιος.

Την ποινή των 9 ετών κάθειρξης που του έχει επιβληθεί πρωτόδικα, θα επιχειρήσει να μειώσει ή και να «εξαφανίσει» στις αρχές Μαΐου στο Μικτό Ορκωτό Εφετείο Δωδεκανήσου, 68χρονος δάσκαλος παραδοσιακών χορών από χωριό της Ρόδου που κατηγορείται για αποπλάνηση ανήλικης κοπέλας!

Η παραπάνω ποινή επιβλήθηκε στον 68χρονο τον Οκτώβριο του 2016 από το Μικτό Δικαστήριο Κω το οποίο αποφάσισε επίσης η έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη για τον καταδικασθέντα, υπό τους όρους της εγγυοδοσίας ποσού 3.000 ευρώ.

Ο 68χρονος, τα στοιχεία του οποίου είχαν δοθεί το 2012 οπότε και συνελήφθη, στη δημοσιότητα με διάταξη του εισαγγελέα, κατηγορείται για βιασμό κατ’ εξακολούθηση και αποπλάνηση ανηλίκου που συμπλήρωσε τα δεκατέσσερα αλλά όχι τα δεκαπέντε έτη κατ’ εξακολούθηση.

Πιο συγκεκριμένα, η σύλληψη του 68χρονου, έγινε στις 12 Μαρτίου 2012 από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Αρχαγγέλου μετά από καταγγελία της οικογένειας της ανήλικης. Σύμφωνα με όσα είχαν ανακοινωθεί, μία μέρα πριν, το απόγευμα, ο 68χρονος αφού οδήγησε με το αυτοκίνητο την τότε 15χρονη ανήλικη σε ερημική τοποθεσία σε χωριό της Ρόδου, την αποπλάνησε και την εξανάγκασε σε ασελγείς πράξεις.

Επιπλέον στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας προέκυψε ότι ο 68χρονος τις τελευταίες δυο εβδομάδες πριν από τη σύλληψή του, είχε προβεί και άλλες φορές σε παρόμοιες πράξεις σε βάρος της ίδιας ανήλικης. Ο δράστης παρέδιδε, σε πνευματικό κέντρο, μαθήματα χορού σε νεαρά άτομα, ηλικίας 12 έως 19 ετών, μεταξύ των οποίων και η ανήλικη παθούσα.

Πάντως απολογούμενος ο 68χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε δηλώσει αθώος, διευκρινίζοντας μάλιστα πως είναι δημοτικός υπάλληλος και όχι δάσκαλος χορού καθώς τα μαθήματα τα παρέδιδε αφιλοκερδώς στο Πνευματικό Κέντρο του χωριού (που εποπτεύεται από την εκκλησιαστική επιτροπή του ναού), ιδίως όταν οργάνωναν χορευτικές επιδείξεις, επειδή διαθέτει χορευτικές δεξιότητες και βοηθάει τους χορευτές, που είναι ενήλικοι οι περισσότεροι και μερικοί ανήλικοι και όλοι κάτοικοι της περιοχής.

Σχετικά με τις κατηγορίες που του αποδίδονται τις αρνείται, τονίζοντας πως ουδέποτε έκανε το παραμικρό από τα όσα αναφέρει η 15χρονη κοπέλα στη κατάθεσή της, για την οποία αφήνει να εννοηθεί πως έχει συμπεριλάβει στα λεγόμενά της και τα όσα κάποιοι της έχουν υποδείξει «προφανώς για να διασκεδάσουν τις εντυπώσεις που θα δημιουργούσε στην κλειστή κοινωνία του χωριού το γεγονός ότι ένα κορίτσι μπήκε, βραδινή ώρα, σε ένα αυτοκίνητο ενήλικου άνδρα και έγινε αντιληπτή από ομοχώριούς τους, προσπαθούν να πετύχουν την καταδίωξή του και την εμφάνιση της ανήλικης ως «θύματος».

