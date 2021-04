Χανιά

Ρουσσόπουλος για Γηροκομείο στα Χανιά: όλα τα πιστοποιητικά θανάτου αναφέρουν ανακοπή καρδιάς (βίντεο)

Τι λέει ο δικηγόρος του ιδιοκτήτη του Γηροκομείου, μετά τις καταγγελίες για δεκάδες θανάτους τα τελευταία χρόνια και τις καταγγελίες για κακοποίηση.

Μιλώντας στον ΑΝΤ1 και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων με τον Νίκο Χατζηνικολάου, ο δικηγόρος του Οίκου Ευγηρίας, Νίκος Ρουσσόπουλος, ανέφερε ότι το διάστημα των 16 μηνών το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο των καταγγελιών, υπάρχουν καταγεγραμμένοι και στο Ληξιαρχείο Χανίων 24 θάνατοι, αριθμός που είναι χαμηλός σε σύγκριση με τον μέσο όρο.

Λίγη ώρα μετά την παρέμβαση του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου για την υπόθεση, ερωτηθείς εάν είναι ακριβές ότι σε τρία χρόνια έχουν πεθάνει στο Γηροκομείο 68 άνθρωποι, απάντησε ότι «στο διάστημα των 18 μηνών που ερευνάται υπάρχουν 24 θάνατοι», ενώ ανέφερε ότι από μελέτες προκύπτει ότι από το 100% των θανάτων σε οίκους ευγηρίας, περίπου τρεις στους τέσσερις πεθαίνουν από ανακοπή καρδιάς και ότι όλοι οι θάνατοι και τα πιστοποιητικά αναφέρουν ως αιτία την ανακοπή καρδιάς, λέγοντας πως αν αυτή οφείλεται σε άλλους λόγους, είναι διαφορετικής τάξης ζήτημα.

Σε ό,τι αφορά την εκταφή που έγινε με εντολή εισαγγελέα, υποστήριξε ότι «όλα είχαν καλώς», πριν πάντως ολοκληρωθεί η έρευνα και βγει το πόρισμα των ειδικών, ενώ συνέδεσε τις καταγγελίες για κακοποίηση φιλοξενούμενου ότι αυτές έγιναν μήνες μετά από τον θάνατο του τρόφιμου και πως οι μάρτυρες που κατέθεσαν κατά του Γηροκομείου, είναι πρώην εργαζόμενου του Γηροκομείου που έχουν απολυθεί.?

