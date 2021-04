Θεσσαλονίκη

Θανατηφόρο τροχαίο στη Θεσσαλονίκη

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σκοτώθηκε ο οδηγός, που έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του, λίγο μετά τον κόμβο του αεροδρομίου.

(φωτογραφία αρχείου)

Θανατηφόρο τροχαίο, με θύμα 68χρονο, σημειώθηκε στις 4.30 το απόγευμα, στην εθνική οδό Θεσσαλονίκης - Νέων Μουδανιών.

Υπό αδιευκρίνιστες ακόμη συνθήκες, το όχημα που οδηγούσε ο 68χρονος ξέφυγε από την πορεία, λίγο μετά τον κόμβο του αεροδρομίου, στο ρεύμα προς Χαλκιδική, με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό του.

Για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος διεξάγεται έρευνα από το Τμήμα Τροχαίας Θέρμης.

Ειδήσεις σήμερα:

Χανιά - Γηροκομείο: Εισαγγελική παρέμβαση για τους δεκάδες θανάτους

Νέα Σμύρνη - Σεξουαλική παρενόχληση μαθητριών: Η μαρτυρία μητέρας στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

“Ο δρόμος προς το Euro 2020”: Καρπετόπουλος – Λιώρης για την πρεμιέρα στον ΑΝΤ1 (βίντεο)