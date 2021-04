Λάρισα

Αγιά Λάρισας: Μαχαίρωσε τον γείτονά του για ασήμαντο λόγο

Άγριος καυγάς γειτόνων για ασήμαντο λόγο. Γιατί "άναψαν" τα αίματα...

Για ασήμαντο λόγο διαπληκτίστηκαν αργά το απόγευμα της Πέμπτης στην Αγιά Λάρισας δύο γείτονες.

Το περιστατικό συνέβη μετά τις 8 το βράδυ όταν ένας 40xpovos επιτέθηκε και γρονθοκόπησε στο πρόσωπο τον 60χρονο γείτονά του, κατηγορώντας τον ότι πέταξε στο αυλάκι δύο κενά πακέτα τσιγάρων!

Ο δράστης επέστρεψε στην οικία του, ενώ λίγο μετά στο σπίτι τού θύματος γύρισε ο 32xpovos γιος του.

Μαθαίνοντας για το τι είχε προηγηθεί, πήγε με τη σειρά του να ζητήσει τον λόγο από τον 40χρονο, ο οποίος τράβηξε ένα μαχαίρι και κατάφερε να τον χτυπήσει στο πρόσωπο τραυματίζοντάς τον. Ο 32xpovoς αντιστάθηκε και μπόρεσε να τον ακινητοποιήσει και να καλέσει την αστυνομία. Οι δυο τους μεταφέρθηκαν αρχικά στο τοπικό Κέντρο Υγείας και κατόπιν σε νοσοκομείο της Λάρισας.

Στον 32χρονο έγιναν δέκα ράμματα και επέστρεψε στην Αγιά, όπου κατέθεσε μαζί με τον πατέρα του μήνυση σε βάρος του 40χρονου, ο οποίος συνελήφθη και παρέμεινε όλη τη νύχτα φρουρούμενος στο νοσοκομείο ως ότου ολοκληρώνονταν οι εξετάσεις του, που προέκυψαν από τον ισχυρισμό του ότι πονούσε.

