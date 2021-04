Χανιά

Χανιά: Αστυνομικός πυροβολήθηκε στο κεφάλι εν ώρα υπηρεσίας

Ο νεαρός αστυνομικός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Πώς συνέβη το κακό.

Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία των Χανίων, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, ένας αστυνομικός ενώ ήταν σε υπηρεσία τραυματίστηκε στο κεφάλι από το υπηρεσιακό του όπλο.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες πρόκειται για 30χρονο αστυνομικό των ΤΑΕ, ο οποίος βρισκόταν μέσα στο υπηρεσιακό αυτοκίνητο, όταν ξαφνικά ένας πυροβολισμός αναστάτωσε τους πάντες.

Τον 30χρονο εντόπισαν συνάδελφοί του και διεκομίσθη έχοντας τις αισθήσεις του, στο Νοσοκομείο Χανίων αλλά σε ιδιαίτερα κρίσιμη κατάσταση.

Ο αστυνομικός διασωληνώθηκε και εισήχθη στην Μονάδα Εντατικής Θεραπείας με τους γιατρούς να δίνουν «μάχη» για να τον κρατήσουν στην ζωή.

