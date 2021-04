Ηράκλειο

Ηράκλειο: Έκρυβε στο σπίτι του μίνι οπλοστάσιο

Σύλληψη άνδρα, στου οποίου το σπίτι εντοπίστηκαν από πιστόλια και φυσίγγια μέχρι ξιφολόγχη και κροτίδες .

Συνελήφθη το πρωί σε περιοχή του Δήμου Φαιστού, από αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Ηρακλείου σε συνεργασία με αστυνομικούς του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μεσσαράς, ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Η σύλληψή του έγινε στο πλαίσιο έρευνας στο σπίτι του όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ένα πολεμικό τυφέκιο, δύο πιστόλια, δεκαέξι γεμιστήρες διαφόρων όπλων, 752 φυσίγγια διαφόρων τύπων και διαμετρημάτων, μία ξιφολόγχη πολεμικού τυφεκίου με τη θήκη της, επτά μαχαίρια, ένα κυνηγετικό όπλο, κροτίδες και διάφορα εξαρτήματα όπλων.

Επιπλέον σε βάρος του ημεδαπού σχηματίστηκε δικογραφία για παραβάσεις της Αστυνομικής Διάταξης περί ζωοκλοπής. Η προανάκριση διενεργείται από το Αστυνομικό Τμήμα Φαιστού.