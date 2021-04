Χανιά

Πρώην εργαζόμενος Γηροκομείου στα Χανιά στον ΑΝΤ1: τους έδεναν και τους χτυπούσαν

Σοκάρουν οι καταγγελίες για το γηροκομείο των Χανίων, το οποίο βρίσκεται στο επίκεντρο ερευνών για το θάνατο πάνω από 60 τροφίμων, τα τελευταία τρία χρόνια.

Του Μανώλη Ασαριώτη

Ένας από τους βασικότερους μάρτυρες της υπόθεσης θανάτων δεκάδων ηλικιωμένων σε γηροκομείο μίλησε στον ΑΝΤ1 και τον απεσταλμένο στα Χανιά, Μανώλη Ασαριώτη.

Τα στελέχη της υποδιεύθυνσης ασφάλειας Χανίων έχουν στα χέρια τους έναν ογκωδέστατο φάκελο με δεκάδες έγγραφα, καταθέσεις και καταγγελίες για τον οίκο ευγηρίας στην Κρήτη έχουν στα χέρια τους. Μαζί με τις 12 καταγγελίες συγγενών θανόντων συμπεριλαμβάνονται δεκάδες ληξιαρχικές πράξεις θανάτου μαζί με τα αντίστοιχα πιστοποιητικά, αλλά και 20 καταθέσεις ακόμα και από πρώην υπαλλήλους του ιδρύματος.

Πρώην υπάλληλος του Γηροκομείου και ένας από τους βασικότερους μάρτυρες της υπόθεσης κάνει λόγο για «άθλιες συνθήκες διαβίωσης των φιλοξενουμένων», μιλώντας στον ΑΝΤ1.

«Το πιο τραγικό είναι ότι, τους έδεναν και τους χτυπούσαν», λέει ο πρώην εργαζόμενος, ενώ συμπληρώνει πως «ξυρίζαμε δέκα ασθενείς με ένα ξυράφι. Τους πλέναμε με μία πετσέτα».

Μετανιωμένος που δεν μίλησε νωρίτερα, αναφέρει ότι «μέσα σε μία εβδομάδα πέθαναν 14 άτομα» και δηλώνει «μικρός για να τα βάλει με ολόκληρη εταιρεία».

Οι δικηγόροι του ιδρύματος, όμως, αμφισβητούν την αξιοπιστία του συγκεκριμένου μάρτυρα. Μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι» ο δικηγόρος Νίκος Ρουσσόπουλος έκανε λόγο για ανταλλαγή email με τον συγκεκριμένο πρώην υπάλληλο, τα οποία και αποδεικνύουν ότι ψεύδεται.

Την ίδια ώρα, συγκλονίζει με τα όσα περιγράφει στον Alpha ο γιος ηλικιωμένης, που φιλοξενήθηκε στο γηροκομείο.

«Η μητέρα μου από τα στοιχεία που έχουμε, έπεσε, χτύπησε, είχε πληγή στο κεφάλι που χωρούσε λέει δάχτυλο και δεν έκαναν τίποτα. Δεν την πήγαν πουθενά, δεν μας ειδοποίησαν, τίποτα. Την άφησαν εκεί μέχρι να πεθάνει. Έβαλαν και τους 68 ότι είχαν πεθάνει από ανακοπή καρδιάς».

Εντύπωση προκάλεσε από την πρώτη στιγμή ότι σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις φαίνεται η ίδια αιτία θανάτου.

Η αστυνομική έρευνα δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα και σύμφωνα με πληροφορίες απομένουν πολλά βήματα.

«Είμαστε υποχρεωμένοι να αναζητήσουμε εάν κάποιοι από τους θανόντες ήταν άκληροι και λίγο πριν καταλήξουν έφτιαξαν διαθήκη, σύμφωνα με την οποία να ωφελείται κάποιο πρόσωπο που να έχει σχέση με τον οίκο ευγηρίας. Μέχρι τώρα όμως δεν έχουμε κάποιο δεδομένο προς αυτή την κατεύθυνση», αναφέρουν αστυνομικές πηγές.

Η διοίκηση του γηροκομείου χαρακτηρίζει τις καταγγελίες «ανυπόστατες» και περιμένει να ολοκληρωθεί η έρευνα της αστυνομίας.

