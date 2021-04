Φλώρινα

Φλώρινα: Ανήλικη κατήγγειλε ομαδικό βιασμό

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοκ προκαλεί η καταγγελία που υπέβαλε στην Ασφάλεια ένα 17χρονο κορίτσι από την Φλώρινα.

Σοκάρει η καταγγελία που υπέβαλε στην Ασφάλεια μία 17χρονη από την Φλώρινα, το οποίο υποστηρίζει ότι έπεσε θύμα ομαδικού βιασμού σε εξωτερικό χώρο από τρεις νεαρούς, τους οποίους κατονόμασε και ανέφερε ότι έκανε παρέα μαζί τους!

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η ανήλικη, ο βιασμός της συνέβη το καλοκαίρι του 2020 με δράστες δυο 21χρονους και έναν 24χρονο. Ωστόσο, αν και είχε αποφασίσει να μην μιλήσει για την τραυματική της εμπειρία, άλλαξε γνώμη πριν από μερικές ημέρες, όταν ο ένας από τους φερόμενους ως δράστες έστειλε σε συγγενικό της πρόσωπο μια γυμνή φωτογραφία της από εκείνη την ημέρα.

Η 17χρονη ζήτησε να ερευνηθεί αν το οπτικό υλικό από τον βιασμό της έχει διοχετευθεί στο διαδίκτυο. Για την υπόθεση ενημερώθηκε ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Φλώρινας που έδωσε εντολή να κληθούν για να καταθέσουν οι τρεις νεαροί και να εξεταστούν τα κινητά τους και οι αναρτήσεις τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ωστόσο, η ανήλικη δεν εξετάστηκε από ιατροδικαστή καθώς τα όποια ίχνη βιασμού θα έχουν εκλείψει, αφού το γεγονός συνέβη πριν από ένα χρόνο.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Γκάγκα – Παγώνη για την ινδική μετάλλαξη και την μάσκα στους εμβολιασμένους

Σούπερ μάρκετ - καταστήματα: Ανοιχτά σήμερα, το ωράριο λειτουργίας

Κυριακή των Βαΐων: Τι γιορτάζουμε σήμερα