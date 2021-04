Θεσσαλονίκη

Πέταξε πυροσβεστήρες σε περιπολικό για να μην συλληφθεί

Πρωτοφανές περιστατικό στην Θεσσαλονίκη. Συνελήφθη ο 29χρονος δράστης. Αναζητούνται οι συνεργοί του

Επεισοδιακή ήταν η σύλληψη ενός 29χρονου διαρρήκτη στη Θεσσαλονίκη, ο οποίος μαζί με συνεργούς του «άνοιξαν» κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή των Πεύκων και αφαίρεσαν 940 ευρώ.

Αμέσως μετά, ο 29χρονος, με τους συνεργούς του, επιβιβάστηκαν σε αυτοκίνητο που είχαν κλέψει από το Κορδελιό και μετέβησαν στην περιοχή της Σταυρούπολης όπου επιχείρησαν να διαρρήξουν περίπτερο.

Πλήρωμα περιπολικού της Διεύθυνσης ‘Αμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης ξεκίνησε τις έρευνες για τον εντοπισμό τους. Προ της σύλληψης, οι δράστες δεν συμμορφώθηκαν σε σχετικά σήματα των αστυνομικών και προκάλεσαν φθορές στο υπηρεσιακό όχημα αρχικά αδειάζοντας τον αφρό από πυροσβεστήρες και στη συνέχεια πετώντας τους επανώ στο περιπολικό, το οποίο επίσης τράκαραν με το κλεμμένο Ι.Χ.

Λόγω της πρόσκρουσης το κλεμμένο αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη ο 29χρονος παρά την αντίσταση που προέβαλε, ενώ οι συνεργοί του διέφυγαν και αναζητούνται από τις αρχές.

Έπειτα από έρευνα που διενεργήθηκε στο όχημα, βρέθηκαν μεταξύ άλλων, διαρρηκτικά εργαλεία, καθώς και το χρηματικό ποσό των 940 ευρώ, που αποδόθηκε στην επιχείρηση από την οποία αφαιρέθηκε.

