Γαύδος: Πλήρης ανατροπή για τις συνθήκες θανάτου της Κορίνας (εικόνες)

Η έκθεση της Αστυνομίας και η εκδοχή του οδηγού που καταρρίπτεται. Τι δηλώνει ο δικηγόρος της οικογένειας της Κορίνας.

Καταρρίπτεται το σενάριο του λυμένου χειρόφρενου και όχι μόνο, από την έκθεση της Αστυνομίας για τις συνθήκες του θανάτου της Κορίνας στη Γαύδο.

Η εκδοχή του λυμένου χειρόφρενου, που δίνει ο 40χρονος οδηγός, δεν ευσταθεί αφού το χειρόφρενο δεν ήταν δεμένο και το όχημα ήταν σε κίνηση. Παράλληλα, τα καθίσματα δεν ήταν σε ύπτια θέση, όπως είπε ο οδηγός, αλλά σε όρθια το δικό του και με ελαφρά κλίση της συνοδηγού.

Επιπλέον, ο δικηγόρος της οικογένειας, Φίλιππος Σκαμπαρδώνης, επικαλούμενος το στενό φιλικό περιβάλλον της άτυχης κοπέλας, διαψεύδει ότι ήταν ζευγάρι με τον 40χρονο, τον οποίο περιγράφει ως «χειριστικό άτομο» που πιθανώς να είχε κάποια άλλη σχέση μαζί του, ίσως και για συναλλαγές για ναρκωτικά.

Η κλίση προς τον γκρεμό είναι ανεπαίσθητη, μόλις 2-3 μοίρες, ενώ στην άκρη του γκρεμού υπάρχει πλαστικός υδροφόρος σωλήνας διαμέτρου περίπου όσο ένα μεγάλο μπουκάλι νερού. Θα ήταν αδύνατο να καταφέρει ένα αυτοκίνητο χωρίς την απαραίτητη ροπή με γκάζι να περάσει από πάνω του, ώστε να καταλήξει στο γκρεμό. Όλα αυτά καταλήγουν στο συμπέρασμα ότι το αυτοκίνητο ήταν σε κίνηση και η μηχανή του σε πλήρη λειτουργία κατά τη στιγμή του ατυχήματος.

Αναφορικά με την εγκληματική καθυστέρηση των αρχών, που πιθανώς κόστισαν και την ζωή της νεαρής κοπέλας, ο δικηγόρος εξέφρασε την αγανάκτησή του με τη συνεχή μεταβίβαση των ευθυνών, επισημαίνοντας ότι θα ερευνήσει προσωπικά το ζήτημα.

Πηγή: zarpanews.gr

