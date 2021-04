Κυκλάδες

Μήλος: Έκρηξη και εργατικό ατύχημα σε σπίτι

Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε σε σπίτι στο νησί της Μήλου και συγκεκριμένα στην περιοχή Τριοβάσαλος.

Το ατύχημα σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών, καθώς έγινε ξαφνική έκρηξη εντός της οικίας με αποτέλεσμα να υπάρξει τραυματισμός των τριών απασχολούμενων εργαζόμενων.

Μάλιστα, ο ένας εξ αυτών τραυματίσθηκε σοβαρά με αποτέλεσμα να διακομισθεί σε Νοσοκομείο της Αθήνας για νοσηλεία.

Οι άλλοι δύο εργάτες τραυματίσθηκαν ελαφρά και δεν αντιμετωπίζουν κάποιο σοβαρό πρόβλημα με την υγεία τους.

