Χανιά

Τροχαίο στη Γαύδο: βρέθηκαν ναρκωτικά στο αίμα του οδηγού

Τι έδειξαν οι τοξικολογικές εξετάσεις του οδηγού του μοιραίου οχήματος. Τι υποστηρίζει ο δικηγόρος της οικογένειας της άτυχης Κορίνας.

Ναρκωτικές ουσίες βρέθηκαν στο αίμα του οδηγού του οχήματος που έπεσε σε γκρεμό στη Γαύδο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων. Συγκεκριμένα, στο αίμα του βρέθηκαν μεταβολίτες κανναβινωλών και βενζοδιαζεπίνων, αλλά και άλλες φαρμακευτικές ουσίες.

Ο δικηγόρος της οικογένειας της άτυχης Κορίνας, Φίλιππος Σκαμπαρδώνης, χαρακτηρίζει μάλιστα τον οδηγό πολυτοξικομανή. Υποστηρίζει ότι ήταν σαφώς ανίκανος να οδηγήσει ορθά το αυτοκίνητο, πόσο μάλλον να έχει την δυνατότητα αναρρίχησης μετά την πτώση στο γκρεμό, αν αναλογιστεί κανείς, όπως είπε ο κ. Σκαμπαρδώνης, τις ναρκωτικές ουσίες, το αγύμναστο σώμα του και την δύσκολη κλίση που δυσκόλεψε ακόμα και τους πυροσβέστες.

Επιπλέον, ο δικηγόρος της οικογένειας, Φίλιππος Σκαμπαρδώνης, επικαλούμενος το στενό φιλικό περιβάλλον της άτυχης κοπέλας, διαψεύδει ότι ήταν ζευγάρι με τον 40χρονο, τον οποίο περιγράφει ως «χειριστικό άτομο» που πιθανώς να είχε κάποια άλλη σχέση μαζί του, ίσως και για συναλλαγές για ναρκωτικά.

Δείτε παρακάτω τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και τις δηλώσεις του νομικού συμβούλου της οικογένειας της Κορίνας Λαβράνου:

Πηγή: zarpanews.gr