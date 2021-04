Χανιά

Γηροκομείο στα Χανιά: στην αντεπίθεση με αναφορά στον Άρειο Πάγο

Πώς μια ιδιαίτερη "φάτνη ανθρώπων" έγινε το "σύγχρονο Άουσβιτς" διερωτάται ο δικηγόρος του γηροκομείου των Χανίων΄. Τι λέει ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων.

Να τηρηθούν η μυστικότητα της προανάκρισης και ο σεβασμός του τεκμηρίου αθωότητας ζήτησε από την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου ο δικηγόρος του γηροκομείου των Χανίων, Νίκος Ρουσόπουλος, ενώ κατέθεσε υπόμνημα σχετικά με στις καταγγελίες για τις συνθήκες διαβίωσης των ηλικιωμένων, λίγες ώρες μετά τη σύλληψη νοσηλευτή που εργάζεται στο γηροκομείο.

Αναλυτικά, ο κ. Ρουσόπουλος, με την ιδιότητα του δικηγόρου του γηροκομείου των Χανίων, κατέθεσε αναφορά στην Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με την οποία, μεταξύ άλλων, προτείνει περισσότερους από 50 μάρτυρες να καταθέσουν για τις συνθήκες στο γηροκομείο, ενώ ζητεί και την άρση των τηλεφωνικών επικοινωνιών.

Παράλληλα, εξερχόμενος του Αρείου Πάγου, ο κ. Ρουσόπουλος δήλωσε: «Μετέβην στον Άρειο Πάγο, ώστε να καταθέσω μία αίτηση-υπόμνημα προς την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου για να τηρηθεί η αρχή της μυστικότητας, γιατί εμείς μέχρι σήμερα δεν έχουμε καμία πληροφόρηση παρά μόνο από τα ΜΜΕ. Επίσης, να υπάρξει σεβασμός του τεκμηρίου αθωότητας και κυρίως να κληθούν 52-53 μάρτυρες που ήδη προτείνουμε εμείς, συγγενείς νοσηλευομένων και φιλοξενουμένων πρώην και νυν στον οίκο, να βεβαιώσουν για τις συνθήκες διαβίωσης των ηλικιωμένων. Όπως, βέβαια, προσκόμισα και δύο μηνύματα καταγγελλόντων, στα οποία η μία λέει ότι "είμαι πάρα πολύ τυχερή που βρίσκομαι σε μία ιδιαίτερη φάτνη ανθρώπων", πώς μετά η ιδιαίτερη φάτνη ανθρώπων έγινε το σύγχρονο Άουσβιτς, ο δε δεύτερος ζητάει συγγνώμη γιατί δεν έκανε το τεστ κορονοϊού όπως έπρεπε να το κάνει, το επαναλαμβανόμενο και ζητάει συγγνώμη γιατί είχατε δίκιο σε όλα και αποχωρεί. Όλα αυτά να τεθούν υπ' όψιν των προανακριτικών Αρχών, για να μπορέσει να αποδοθεί πλέον αυτό που πρέπει να αποδοθεί, αν υπάρχει και το τι υπάρχει, που για μας δεν υπάρχει τίποτα».

Σε ερώτηση των δημοσιογράφων εάν από τους 53 μάρτυρες υπάρχουν συγγενείς ηλικιωμένων που έχουν αποβιώσει, ο κ. Ρουσόπουλος απάντησε: «Βεβαίως, οι περισσότεροι είναι συγγενείς ηλικιωμένων που έχουν αποβιώσει, όπως έχω υποβάλει και το αίτημα στον αξιότιμο κύριο εισαγγελέα του Αρείου Πάγου που προΐσταται όλης της έρευνας, ούτως ώστε να καλέσει από τους 1.100 περίπου που είχαν φιλοξενηθεί και φιλοξενούνται και σήμερα στη μονάδα όποιον από αυτούς θέλει. Κανένα πρόβλημα, δηλαδή δεν μπορεί πέντε άνθρωποι να σπιλώνουν τη φήμη όταν στο ίδιο συμβάν ήταν παρόντες άλλοι 1.095 και να μένουν στη σιωπή. Τώρα μιλούσα με Κρήτη, από τις 6 Μαΐου και μετά θα αρχίσει η κλήση δικών μας μαρτύρων στις προανακριτικές Αρχές στα Χανιά».

Στην συνέχεια, ο κ. Ρουσόπουλος απάντησε σε ερωτήσεις των δημοσιογράφων:

Εκτός από καταγγελίες πρώην εργαζομένων, υπάρχουν και καταγγελίες συγγενών ηλικιωμένων που -όπως λένε- αναγκάστηκαν να πάρουν τους δικούς τους ανθρώπους γιατί έβλεπαν όλα αυτά;

Αυτό θα φανεί, θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, το πιστεύω απόλυτα ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο, γιατί δεν μπορεί επί 12 χρόνια να μην υπάρχει τίποτα και ξαφνικά να υπήρξε αυτός ο ορυμαγδός. Σίγουρα η ελληνική Δικαιοσύνη θα πράξει το καθήκον της, όπως το πράττει πάντα, και θα καλέσει αυτούς τους 53 ανθρώπους. Δεν μπορώ να ακούω ιστορίες ότι εκεί έβγαζαν τις χρυσές μασέλες, ότι τους ψέκαζαν με αεροζόλ και αυτό που άκουσα τελευταία, ότι «εγώ έβλεπα τον πατέρα μου να τον κακοποιούν και καθόμουν και τον έβλεπα». Αυτά τα πράγματα δεν στέκουν στην κοινή λογική.

Επειδή λέτε ότι εδώ και πολλά χρόνια λειτουργεί ο οίκος ευγηρίας, έχει ξανασυμβεί να υπάρχουν τόσοι θάνατοι;

Το θέμα των θανάτων είναι ένα θέμα το οποίο πραγματικά δεν μπορώ να σας απαντήσω αυτήν τη στιγμή, διότι δεν έχω πρόσβαση στη δικογραφία. Εγώ το μόνο που γνωρίζω είναι ότι υπάρχουν 24 ληξιαρχικές πράξεις θανάτων που έχουν δοθεί από τον Δήμο Χανίων. Όλα τα υπόλοιπα νούμερα δεν τα γνωρίζω, γι' αυτό θεωρώ ότι μετά το Πάσχα, που θα ξεκινήσει η εξέταση της δικής μας πλευράς, θα έχουμε μία πολύ καλύτερη εικόνα. Αλλά γι' αυτό που είμαι σίγουρος και έχω την πληροφόρηση είναι ότι τηρούνταν όλες οι διαδικασίες γιατί υπήρχαν και υλικό από κάμερες που έχει κατασχεθεί, υπάρχουν επικοινωνίες, υπάρχουν τα πάντα και ζητάμε και την άρση των τηλεφωνικών επικοινωνιών να δούμε ποιος και τι απειλούσε και ποιος και τι εκβίαζε.

Ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων για τους ελέγχους στη δομή

«Δεν έχει καταγραφεί κάτι σοβαρό» στους ελέγχους που γίνονται από τις υπηρεσίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας στην μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων στα Χανιά για την οποία ερευνώνται από τις Αρχές καταγγελίες για τις συνθήκες θανάτου ηλικιωμένων, όπως δήλωσε σήμερα ο αντιπεριφερειάρχης Νίκος Καλογερής, ενώ σημείωσε πως στις υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας δεν έχει σταλεί «καμία καταγγελία επώνυμη και ανώνυμη για τη λειτουργία της συγκεκριμένης μονάδας». Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη με τον κ. Καλογερή να τονίζει ότι οι υπηρεσίες του θα σταθούν αρωγός σε αυτές παράσχοντας κάθε βοήθεια.

Αναφερόμενος ωστόσο στους ελέγχους που έγιναν στην μονάδα από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Αντιπεριφέρειας τόνισε: «Οι υπηρεσίες μας ιδιαίτερα τον τελευταίο χρόνο που υπήρχαν αυστηρά μέτρα λόγω covid -19 πραγματοποίησαν ελέγχους αρκετές φορές. Δεν έχει καταγραφεί κάτι σοβαρό όσον αφορά τη λειτουργία της μονάδας σε σχέση με το δικό μας αντικείμενο των ελέγχων».

Όπως εξήγησε ο κ Καλογερής ο επόπτης δημόσιας υγείας ελέγχει την κτιριακή υποδομή, τις προδιαγραφές των τροφίμων, τους χώρους παρασκευής φαγητού, τα διαιτολόγια των ασθενών και την καθαριότητα. Παράλληλα ελέγχονται οι συμβάσεις που αφορούν τις ιατρικές καλύψεις της μονάδας και του προσωπικού.

Ο αντιπεριφερειάρχης Χανίων επισήμανε ότι και κατά τον τελευταίο αιφνιδιαστικό έλεγχο, δεν διαπιστώθηκαν στην μονάδα παραβάσεις. Αναφερόμενος στη λειτουργία της μονάδας τόνισε ότι η εγκατάσταση λειτουργεί από το 2009, μονιμοποιήθηκε το 2012 και επεκτάθηκε το 2019. Όπως ανέφερε, «το διάστημα αυτό, δεν υπήρξε στις υπηρεσίες μας καμία καταγγελία επώνυμη και ανώνυμη για τη λειτουργία της συγκεκριμένης μονάδας».