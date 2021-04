Θεσσαλονίκη

Σύλληψη άνδρα που κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης

Είχε εκδοθεί ευρωπαϊκό ένταλμα των Ισπανικών Αρχών και ζητούν την έκδοσή του. Που τον συνέλαβαν οι αστυνομικοί.

(εικόνα αρχείου)

Για σεξουαλική κακοποίηση ανήλικης συνελήφθη 27χρονος Βούλγαρος, σε εκτέλεση ευρωπαϊκού εντάλματος των Ισπανικών Αρχών που ζητούν την έκδοσή του.

Ο εκζητούμενος συνελήφθη το προηγούμενο 24ωρο στον Προμαχώνα Σερρών, όταν κατά το διαβατηριακό έλεγχο διαπιστώθηκε ότι εκκρεμεί εις βάρος του το ισπανικό ένταλμα.

Σύμφωνα με τις ισπανικές δικαστικές Αρχές, κατηγορείται ότι το 2018 κακοποίησε σεξουαλικά μία 12χρονη. Ο 27χρονος οδηγείται στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να δρομολογηθούν οι διαδικασίες που αφορούν το ισπανικό αίτημα.

