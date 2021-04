Μαγνησία

Μακρινίτσα: Στους παππούδες η επιμέλεια του παιδιού της Κωνσταντίνας

Με διαδικασίες εξπρές αφαιρέθηκε η επιμέλεια της γονικής μέριμνας του παιδιού της άτυχης Κωνσταντίνας από τον πατέρα του.

Εκδόθηκε η προσωρινή απόφαση για την αφαίρεση της επιμέλειας του 2,5 ετών Γιώργου από τον πατέρα του, ο οποίος κατηγορείται για τη δολοφονία της συζύγου και μητέρα του παιδιού, καθώς και του αδελφού της, στη Μακρινίτσα Πηλίου.

Η γονική μέριμνα και επιμέλεια του παιδιού ανατέθηκε προσωρινά – μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης- στη γιαγιά και τον παππού του παιδιού, Αθανασία Μαργαριτέλη και Απόστολο Τσάπα, σύμφωνα με τη δικηγόρο της οικογένειας, Ανθούλα Ανάσογλου.

Όπως είχε δηλώσει ο παππούς στον ΑΝΤ1 και την Κέλλυ Χεινοπώρου, το παιδί δεν ξέρει ακόμα την αλήθεια για τη μητέρα και το θείο του, αφού του έχουν πει ότι λείπουν σε ταξίδι.

Πηγή: thenewspaper.gr

