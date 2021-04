Χανιά

Γηροκομείο στα Χανιά: Σοκάρουν οι νέες καταγγελίες

Τι καταγγέλλει δικηγόρος, που αναγκάστηκε να πάρει τον πατέρα της από το γηροκομείο, για τις πρακτικές αναφορικά με την “φροντίδα” των τροφίμων.

(εικόνα αρχείου)

Για την Μεγάλη Τετάρτη ορίσθηκε η εκδίκαση της μήνυσης που αφορά στο νοσηλευτή του οίκου ευγηρίας στα Χανιά και στην συγγενή φιλοξενούμενου στη δομή δικηγόρο κα Μαρία Παπαδάκη.

Η μήνυση έγινε για συκοφαντική δυσφήμηση και ακολουθήθηκε η διαδικασία του αυτοφώρου.

Η κα Παπαδάκη κατά την διάρκεια δηλώσεων της αναφέρθηκε κυρίως στην εμπλοκή της με τον οίκο ευγηρίας, που αφορά στην φιλοξενία του πατέρας της.

Είπε ότι αναγκάστηκε να πάρει τον πατέρα της από τον οίκο ευγηρίας όταν διαπίστωσε ότι οι συνθήκες δεν ήταν οι κατάλληλες εξιστορώντας τι ακριβώς συνέβη.





Ακόμα, επισημαίνει το σοκαριστικό ποσοστό θανάτων αναλογικά με τον πληθυσμό, που βρίσκεται στο 136%, ενώ ο μέσος όρος στα υπόλοιπα γηροκομεία είναι στο 20%, καθώς επίσης καταγγέλλει τις πρακτικές του γηροκομείου αναφορικά με την “φροντίδα” των τροφίμων, όπως και την αντιμετώπισή των περιστατικών από τον αρμόδιο ιατρό:

