Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Παρατείνεται η κυκλοφορία ταξί στους λεωφορειόδρομους

Η απόφαση λαμβάνεται με σκοπό την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας και τη διευκόλυνση μετακίνησης των πολιτών όπου υπάρχουν έργα του μετρό.

Παρατείνεται έως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 η δυνατότητα κυκλοφορίας ΤΑΧΙ καθημερινά στους λεωφορειόδρομους της Θεσσαλονίκης.

Συγεκριμένα, σύμφωνα με αποφαση του υφυπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Γιάννη Κεφαλογιάννη, ως τις 31 Δεκεμβρίου 2021 παρατείνεται η δυνατότητα κυκλοφορίας και καθ' όλο το εικοσιτετράωρο, Επιβατηγών Δημοσίας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) οχημάτων (ΤΑΞΙ) που εκτελούν διαδρομή με επιβάτη στις ειδικές λωρίδες αποκλειστικής διέλευσης λεωφορείων, που έχουν καθοριστεί για τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στη Θεσσαλονίκη.

Η στάση εντός των λεωφορειoλωρίδων για την επιβίβαση και την αποβίβαση επιβατών θα εκτελείται στις ειδικές, καθορισμένες με τις οικείες αποφάσεις καθορισμού των ειδικών λωρίδων αποκλειστικής κυκλοφορίας ΜΜΜ, εσοχές επιβίβασης - αποβίβασης Ε.Δ.Χ. οχημάτων.

Η απόφαση λαμβάνεται κατόπιν θετικών εισηγήσεων του Δήμου Θεσσαλονίκης και του Οργανισμού Συγκοινωνιακού Έργου Θεσσαλονίκης (ΟΣΕΘ Α.Ε.) με σκοπό την αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, καθώς και τη διευκόλυνση της μετακίνησης των πολιτών στον αστικό ιστό, όπου διεξάγονται και οι εργασίες του Μετρό Θεσσαλονίκης.

