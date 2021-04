Δωδεκανήσα

Σεισμός στη Νίσυρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η σεισμική ακολουθία συνεχίζεται στην περιοχή μετά τα 5,2 Ρίχτερ της Τρίτης, 13 Απριλίου.

Ασθενή σεισμική δόνηση με μέγεθος 4.1 Ρίχτερ κατέγραψε το Ενιαίο Εθνικό Σεισμολογικό Δίκτυο, σε απόσταση 349 χλμ. ΑΝΑ των Αθηνών.

Το επίκεντρο της δόνησης εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 14 χιλιόμετρα νότια της πόλης της Νισύρου. Ο σεισμός καταγράφηκε στις 23.58 και είχε εστιακό βάθος στα 17,6 χλμ.

Ακολούθησε και δεύτερη δόνηση μεγέθους 3,6 Ρίχτερ 16 χλμ νότια της Νισύρου.

Η σεισμική ακολουθία συνεχίζεται στην περιοχή μετά τα 5,2 Ρίχτερ της Τρίτης, 13 Απριλίου.

Χαρακτηριστικό είναι ότι νέα σεισμική δόνηση 4.5 Ρίχτερ κατέγραψε στις 18 του μήνα, στις 19:26, το Ενιαίο Εθνικό Σεισμολογικό Δίκτυο, με το επίκεντρο της δόνησης να εντοπίζεται στο θαλάσσιο χώρο 14 χιλιόμετρα νότια της πόλης της Νισύρου.

Σεισμική δόνηση με μέγεθος 4.1 στην κλίμακα Ρίχτερ κατέγραψε του σεισμολογικό δίκτυο και στις 22 Απριλίου.