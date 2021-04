Δωδεκανήσα

Γυναικολόγος στη Ρόδο: ολοκληρώνεται η κύρια ανάκριση

Με τη λήψη και της τελευταίας μαρτυρικής κατάθεσης από Ελληνίδα, κάτοικο Ολλανδίας, ολοκληρώνεται την 5η Μαΐου 2021 το πρώτο σκέλος της κυρίας ανάκρισης.

Θα περαιωθεί δε με την υποβολή της πραγματογνωμοσύνης που παραγγέλθηκε προκειμένου να διαλευκανθεί αν ο τρόπος με τον οποίο ο καταγγελλόμενος για σεξουαλικά εγκλήματα, εξέταζε ασθενείς του, ήταν ο ενδεδειγμένος και σύμφωνος με την ιατρική επιστήμη και πρακτική.

Επιπλέον θα υποβληθούν οι τεχνικές εκθέσεις από τους συμβούλους που γνωστοποίησαν στην κ. Ανακρίτρια οι «αντίδικες» πλευρές. Ακολούθως θα κληθεί σε απολογία ο καταγγελλόμενος.

Υπενθυμίζεται ότι ο ιατρός διατείνεται ότι εξέτασε συνολικά άνω των 30.000 γυναικών χωρίς ποτέ να παρατηρηθεί ότι είχε εκτραπεί σε ανάρμοστες χειρονομίες ή συμπεριφορές.

