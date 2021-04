Κορινθία

Άγιοι Θεόδωροι: Το πλοίο με τα ναρκωτικά από τη Βραζιλία πιάστηκε στην Κορινθία (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης βρέθηκε στο πλοίο που ελέγχθηκε στους Αγίους Θεοδώρους.

Μεγάλη ποσότητα κοκαΐνης μετέφερε πλοίο που ελέγχθηκε στους Αγίους Θεοδώρους, στην Κορινθία.

Το πλοίο από τη Βραζιλία μετέφερε σόγια, όμως εκτός από αυτό, μετέφερε και 50 κιλά κοκαΐνης.

Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος από την Αίγινα, παρακολουθούσαν το πλοίο κι όταν έδεσε στους Αγίους Θεοδώρους ξεκίνησε ο έλεγχος.

Βατραχάνθρωποι και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι εντόπισαν το παράνομο φορτίο, το οποίο και κατασχέθηκε.

Πηγή: hlektra.gr

Υποβρύχιο -Ινδονησία: Viral το τραγούδι του πληρώματος λίγο πριν πεθάνουν (βίντεο)

Κυπριακό: ξεκινάει η Άτυπη Πενταμερής υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών