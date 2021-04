Χανιά

Γηροκομείο στα Χανιά: Οργή για τους… πελάτες δύο ταχυτήτων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Είδα 30 θανάτους γερόντων σε 8 μήνες» είπε στον ΑΝΤ1 πρώην εργαζόμενη της οίκου ευγηρίας. Σοκάρουν οι συνεχείς καταγγελίες.

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Την ώρα που διοίκηση και προσωπικό του οίκου ευγηρίας επιμένουν να μιλούν για σκευωρία και ανυπόστατες καταγγελίες, προσκαλώντας τοπικούς τηλεοπτικούς σταθμούς να δείξουν τους χώρους του ιδρύματος, συγγενείς θυμάτων που έχουν προσφύγει στις Αρχές και έχουν καταθέσει τα βασανιστήρια των δικών τους ανθρώπων, ζητούν να γίνει έλεγχος στα υπόγεια του ιδρύματος. Εκεί, καταγγέλλουν, φυλάσσονται όσοι δεν δίνουν υψηλά μισθώματα.

Η μητέρα της Σοφίας είχε μια αναπηρική σύνταξη 650 ευρώ και για αυτό το ποσό, έφτασε η μητέρα της να δένεται και να ναρκώνεται – όπως έχει καταγγείλει με κατάθεσή της στην Ασφάλεια Χανίων – για να μην απασχολεί το προσωπικό!

Η 60χρονη μητέρα της Σοφίας – χωρίς παθολογικά προβλήματα – μπήκε στο γηροκομείο τον Οκτώβρη του 19 και πέθανε 8μήνες αργότερα, σκελετωμένη, από… ανακοπή καρδιάς!

Πρώην εργαζόμενη υποστήριξε ότι μέσα σε οκτώ μήνες έχασαν τη ζωή τους τουλάχιστον 25-30 φιλοξενούμενοι ηλικιωμένοι, ενώ κατήγγειλε ότι είδε ηλικιωμένους να υπογράφουν με τη βία μεταβίβαση περιουσίας σε εργαζόμενους της δομής, παρουσία αστυνομικών που καλούνταν ως μάρτυρες!

Οι νομικοί σύμβουλοι της δομής, πάντως, κατέθεσαν υπομνήματα στην εισαγγελία Χανίων και τον Άρειο Πάγο. Ζητούν να γίνει σεβαστό το τεκμήριο της αθωότητας και να παραμείνει μυστική η προανάκριση.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Μεγάλης Τρίτης

Κεραμέως για πρακτικές φοιτητών: από πότε και για ποιους ξαναρχίζουν

“Η Bίβλος” στον ΑΝΤ1 από την Μεγάλη Τρίτη