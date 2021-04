Αχαΐα

Φυλακές Πάτρας: Πάσχα με πολύ... αλκοόλ ετοίμαζαν οι κρατούμενοι (εικόνες)

Χάλασαν τα "εορταστικά" σχέδια των κρατουμένων οι σωφρονιστικοί υπάλληλοι.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν το τελευταίο τριήμερο στο Κατάστημα Κράτησης Πάτρας, από σωφρονιστικούς υπαλλήλους, βρέθηκαν επιμελώς κρυμμένα, σε (4) θαλάμους κρατουμένων και σε κοινόχρηστους χώρους και κατασχέθηκαν:

28 χάπια και 35 ml μεθαδόνης

140 λίτρα αυτοσχέδιο αλκοολούχο παρασκεύασμα και αυτοσχέδια κατασκευή για απόσταξη αλκοολούχου ποτού,

2 χάρτινες συσκευασίες με πιθανές ναρκωτικές ουσίες, καθώς και

3 κινητά τηλέφωνα .

Ενημερώθηκαν άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας και η τοπική αστυνομική Αρχή, που διενεργεί σχετική προανάκριση, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και ο προβλεπόμενος πειθαρχικός έλεγχος.

