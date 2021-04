Χαλκιδική

Θρίλερ με πτώμα στη Χαλκιδική

Η σορός του άνδρα εντοπίσθηκε σε αμαξοστάσιο του δήμου Κασσάνδρας.

H σορός ενός άνδρα, περίπου 60 ετών, βρέθηκε το απόγευμα της Μεγάλης Τρίτης στο αμαξοστάσιο του δήμου Κασσάνδρας, στη Χανιώτη Χαλκιδικής.

Δυνάμεις της Αστυνομίας απέκλεισαν την περιοχή.

Σύμφωνα με τo thestival.gr, ιατροδικαστής αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια του θανάτου του άτυχου άνδρα.

