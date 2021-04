Αργολίδα

Ναύπλιο: Καρχαρίας εμφανίστηκε στην παραλία Καραθώνας (βίντεο)

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι περαστικοί βλέποντας έναν μεγάλο καρχαρία στα ρηχά!

Ένας καρχαρίας έκανε την εμφάνισή του, το απόγευμα της Μεγάλης Τρίτης, στην παραλία Καραθώνας στο Ναύπλιο.

Πρόκειται για έναν γλαυκοκαρχαρία (γαλάζιος καρχαρίας) που προφανώς οδηγήθηκε στα ρηχά του κόλπου από κάποιο κοπάδι ψαριών που κυνηγούσε για να φάει.

Ο εν λόγω καρχαρίας ανήκει στην οικογένεια Καρχαρινίδες, που ζει σε εύκρατες θάλασσες. Αν και συνήθως οκνηροί, μπορούν να κινηθούν γρήγορα. Οι γλαυκοκαρχαρίες τρέφονται με μικρά ψάρια και καλαμάρια, αλλά μπορούν να επιτεθούν και σε μεγαλύτερη λεία.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε το Λιμεναρχείο Ναυπλίου.

Δείτε το βίντεο που κατέγραψαν ερασιτέχνες:

Πηγή: argolikeseidhseis.gr

