Σκύρος: Ανυπόμονο μωρό γεννήθηκε σε σκάφος του Λιμενικού

Εν πλω και μάλιστα μέσα στο σκάφος του Λιμενικού Σώματος γέννησε μία γυναίκα από την Σκύρο.

Στο…δρόμο για το μαιευτήριο γέννησε μία 35χρονη από τη Σκύρο, το βράδυ της Μεγάλης Δευτέρας.

Η γυναίκα μπήκε στο σκάφος του Λιμενικού για να πάει στην Κύμη, όμως λίγα λεπτά μετά την επιβίβασή της γέννησε. Έτσι, το σκάφος επέστρεψε στη Σκύρο, η γυναίκα και το βρέφος έλαβαν τις πρώτες βοήθειες και λίγο μετά, μπήκαν ξανά στο σκάφος και μεταφέρθηκαν στην Κύμη.

Και οι δύο είναι καλά στην υγεία τους και τους παρασχέθηκε η ιατρονοσηλευτική βοήθεια του νοσοκομείου Κύμης.

Η ανακοίνωση του Λιμενικού

Βραδινές ώρες χθες, απέπλευσε περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ., από το λιμένα Λιναριάς ν.Σκύρου για το λιμένα της Κύμης, πραγματοποιώντας διακομιδή 35χρονης επιτόκου, με παρουσία ιατρού.

Λίγα λεπτά μετά τον απόπλου του σκάφους, έλαβε χώρα πρόωρος τοκετός και γέννηση νεογνού και το σκάφος επέστρεψε στο λιμένα Λιναριάς ν.Σκύρου προς παροχή ιατρικής περίθαλψης στο νεογέννητο βρέφος καθώς και στην 35χρονη γυναίκα, ενώ λίγη ώρα αργότερα το σκάφος επανέπλευσε προς το λιμένα Κύμης με το βρέφος και τη μητέρα του, χωρίς να διατρέχουν κίνδυνο για την υγεία τους.

