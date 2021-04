Λακωνία

Φωτιά στη Μάνη

Μεγάλη φωτιά μαίνεται από το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης στην Κοκκάλα. Στη "μάχη" και δύο αεροσκάφη.

Μεγάλη φωτιά μαίνεται από το βράδυ της Μεγάλης Τετάρτης στην Κοκκάλα της Ανατολικής Μάνης.

Το πρωί ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής και στην κατάσβεση επιχειρούν αυτή την ώρα 40 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 11 οχήματα και 2 αεροπλάνα.

