Κρήτη: Προσγείωση θρίλερ στο “Νίκος Καζαντζάκης” (βίντεο)

Επί 25 λεπτά έκανε «βόλτες» πάνω από το Ηράκλειο αεροσκάφος που μετέφερε επιβάτες από την Αθήνα...

Ο λόγος; Oι ισχυροί νοτιάδες που... σαρώνουν τις τελευταίες ώρες το Ηράκλειο αλλά και άλλες περιοχές της Κρήτης.

Η πτήση ήταν προγραμματισμένη να προσγειωθεί στις 08.25 ωστόσο ο πιλότος, προσγείωσε το αεροσκάφος στις 08.50, με τους επιβάτες μάλιστα να τον χειροκροτούν για την προσπάθειά του οι οποίοι αποβιβάστηκαν τελικά με ασφάλεια.

Να σημειωθεί ότι οι πρωινές πτήσεις από Ηράκλειο για Αθήνα, έγιναν κανονικά ωστόσο δεν αποκλείεται όσο περνά η ώρα να προκύψουν νέα προβλήματα και με άλλες πτήσεις.

