Πτώμα στην Χαλκιδική: Τι έδειξε η ιατροδικαστική έρευνα

Τι δείχνουν τα πρώτα ευρήματα για το πτώμα που βρέθηκε στην Χανιώτη.

Δεν διαφαίνονται ίχνη εγκληματικής ενέργειας, σύμφωνα με τα έως τώρα ιατροδικαστικά ευρήματα, στον 50χρονο, το πτώμα του οποίου βρέθηκε το απόγευμα της Μ. Τρίτης σε δημοτικό αμαξοστάσιο, στη Χανιώτη Χαλκιδικής.

Όπως έγινε γνωστό, εν αναμονή και των εργαστηριακών εξετάσεων. η αιτία θανάτου παραμένει απροσδιόριστη.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Τμήμα Ασφαλείας Πολυγύρου.

