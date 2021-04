Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Μαθητές έσκισαν την ελληνική σημαία σε σχολείο

Ανήλικοι προκάλεσαν ζημιές σε σχολείο. Κατέβασαν και έσκισαν την ελληνική σημαία.

Καταστροφές σε Γυμνάσιο της Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη, κατηγορούνται ότι προκάλεσαν τον περασμένο Μάρτιο δύο ανήλικοι που ταυτοποιήθηκαν από την αστυνομία και η εις βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στην εισαγγελική Αρχή.

Όπως έγινε γνωστό, πρόκειται για δύο 14χρονους, ελληνικής καταγωγής, στους οποίους η δικογραφία αποδίδει ότι αφού μπήκαν στη σχολική αυλή, κατέβασαν την ελληνική σημαία από το ιστό και την έσκισαν, ενώ προκάλεσαν διαδοχικές φθορές σε παράθυρα, στρώματα γυμναστικής, κάδο απορριμμάτων κ.ά.

