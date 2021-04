Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Έκλεψαν επιχείρηση 16 φορές σε δύο μήνες

Ούτε μία ούτε δύο, αλλά 16 φορές μέσα σε ένα δίμηνο, σπείρα ξάφρισε την ίδια επιχείρηση.

Ούτε μία ούτε δύο, αλλά 16 φορές μέσα σε ένα δίμηνο, σπείρα έκλεψε προϊόντα από εταιρεία συσκευασίας και τυποποίησης τροφίμων, στη Θέρμη Θεσσαλονίκης.

Ως μέλη της ταυτοποιήθηκαν τέσσερις Έλληνες, 20 έως 54 ετών, που κατηγορούνται ότι από κοινού με άγνωστους συνεργούς τους και με διαφορετική κάθε φορά σύνθεση αφαίρεσαν κατά τον περυσινό Μάρτιο και Απρίλιο τρόφιμα από την επιχείρηση και τα μετέφεραν με Ι.Χ. αυτοκίνητα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, η οποία διαβιβάζεται στην Εισαγγελία.

