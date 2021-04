Χανιά

Γηροκομείο στα Χανιά: εκταφή ζήτησε κι άλλος συγγενής ηλικιωμένου

Μορφή “χιονοστιβάδας” παίρνουν οι καταγγελίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το γηροκομείο στα Χανιά.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών έχουν μπει μαρτυρίες και καταγγελίες συγγενών ηλικιωμένων που έφυγαν από τη ζωή καθώς και πρώην υπαλλήλων του οίκου ευγηρίας.

Σύμφωνα με τα όσα μεταδόθηκαν στο ΟΡΕΝ άνθρωποι που έχασαν τον συγγενή τους ο οποίος ήταν ογκολογικός ασθενής και έμενε στο γηροκομείο κατέθεσαν στην αστυνομία και ζήτησαν να γίνει εκταφή της σορού.

Νωρίτερα, ένας ακόμα Χανιώτης αποκάλυψε ότι σκοπεύει να ζητήσει την εκταφή του αδερφού του, τον θάνατο του οποίου θεωρεί ύποπτο.

Από την άλλη πλευρά, οι δικηγόροι του οίκου ευγηρίας επισκέφθηκαν την Τετάρτη την Εισαγγελία Χανίων. Ο Νίκος Ρουσόπουλος με δελτίο τύπου έκανε γνωστό πως στις 5 Μαίου, με υπόμνημα του στον Άρειο Πάγο θα ζητήσει να καταθέσουν συμπληρωματικά 20 μάρτυρες καθώς και όλοι οι υπάλληλοι των εμπλεκομένων φορέων στον έλεγχο της λειτουργίας του οίκου από την Περιφέρεια, Πρόνοια, Υγειονομικό, Ε.Ο.Δ.Υ. και Εθνική Αρχή Διαφάνειας που πραγματοποιούσαν αιφνιδιαστικούς ελέγχους στην μονάδα (δείτε ΕΔΩ).

