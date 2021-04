Λάρισα

Λάρισα: νεκρός ηλικιωμένος από φωτιά στο σπίτι του

Τραγωδία στη Λάρισα! Ο άτυχος άνδρας εντοπίστηκε νεκρός από πυροσβέστες.

Τραγωδία από φωτιά σε σπίτι στη Λάρισα.

Ένας ηλικιωμένος βρέθηκε από πυροσβέστες χωρίς τις αισθήσεις του, εντός της μονοκατοικίας του, επί της οδού Αγιάς, κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς.

Ο άτυχος άνδρας μεταφέρθηκε στο εφημερεύον Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβέστες και δύο οχήματα, ενώ δεν έχουν γίνει γνωστά τα αίτια που προκάλεσε τη φωτιά.

Προανάκριση για τα αίτια της εκδήλωσης της φωτιάς, που ήταν μικρής έκτασης, διενεργεί η Πυροσβεστική Υπηρεσία.