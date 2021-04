Φθιώτιδα

Λαμία: Τσοπανόσκυλα επιτέθηκαν σε μητέρα και παιδιά

Σε εφιάλτη εξελίχτηκε η βόλτα μιας μητέρας και δύο παιδιών της... Πώς γλίτωσαν τα χειρότερα.

Σε εφιάλτη εξελίχτηκε μια απογευματινή βόλτα μιας μητέρας και δύο παιδιών στην Λαμία.

Συγκεκριμένα, το απόγευμα της Μ. Πέμπτης μια Λαμιώτισσα πήρε το 12χρονο γιο της και την 15χρονη βαφτιστήρα της για να πάνε μια βόλτα στη βόρεια πλευρά της πόλης και συγκεκριμένα στη διαδρομή προς το παλιό υδραγωγείο στον Ξηριά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μόλις πέρασαν το πρώτο γεφυράκι και έφτασαν στο σημείο που ο δρόμος κάνει μια διχάλα, πήραν το δρόμο που οδηγεί σε μια στάνη που είναι κοντά στο ποτάμι.

Ξαφνικά πεταχτηκαν μπροστά τους τέσσερα μεγαλόσωμα τσοπανόσκυλα και τους επιτέθηκαν. Η γυναίκα, η οποία ευτυχώς γνώριζε από σκυλιά, διατήρησε την ψυχραιμία της και είπε στα παιδιά να μην τρέξουν, αλλά να σταθούν ακίνητα.

Μπορεί έτσι να απέφυγαν τα χειρότερα, ωστόσο δεν γλίτωσαν τα δαγκώματα στα πόδια τόσο η μητέρα όσο και τα δυο παιδιά. Απομακρύνθηκαν σιγά σιγά και με τα αίματα να τρέχουν κατάφεραν να πάνε στο σημείο που είχαν αφήσει το αυτοκίνητο και στη συνέχεια να πάνε στα Επείγοντα του ΓΝ Λαμίας για να φροντίσουν τα τραύματά τους.

«Ήταν τρομακτική εμπειρία. Δεν θέλω να σκέφτομαι τι θα μπορούσε να είχε συμβεί. Πρέπει οπωσδήποτε τα σκυλιά αυτά να απομακρυνθούν από εκεί ή να βρίσκονται σε περιφραγμένο χώρο, γιατί δυστυχώς θα έχουμε πολύ χειρότερα αποτελέσματα στην επόμενη επίθεση….», είπε η μητέρα που δέχτηκε την επίθεση μαζί με τα δυο παιδιά.

Αξίζει να σημειωθεί ότι δεν είναι η πρωτη φορά που τα τσοπανόσκυλα έχουν επιτεθεί σε περιπατητές που πάνε βόλτα στη συγκεκριμένη περιοχή.

Πηγή: lamiareport.gr

