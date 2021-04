Χανιά

Lockdown - Κρήτη: Από το πάρτι στο... κρατητήριο

Έστησε αυτοσχέδιο πάρτι στην Κίσαμο και συνελήφθη.

Ένας νεαρός , λάτρης της δυνατής αυτοκινούμενης μουσικής, συνελήφθη αργά την νύχτα της Μεγάλης Πέμπτης με την διαδικασία του αυτοφώρου στην Κίσαμο, ως «διοργανωτής» κορονοπάρτι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός από νωρίς το βράδυ έκανε βόλτες με το αυτοκίνητό του στην πόλη της Κισάμου παίζοντας δυνατά μουσική από το ειδικό ηχοσύστημα το οποίο έχει εγκαταστήσει.

Κάποια στιγμή πήγε στην παραλία του γηπέδου και σταμάτησε με την μουσική να διαχέεται σε μεγάλη απόσταση, προσελκύοντας δεκάδες νεαρούς και νεαρές.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, τα άτομα που συγκεντρώθηκαν μπορεί να έφταναν και τα 200, ενώ διασκέδασαν και με ποτά που προμηθεύοντο με το «take away» έως ότου, κοντά στα μεσάνυχτα, κατέφτασαν οι αστυνομικοί και δόθηκε τέλος στο αυτοσχέδιο πάρτι, με την σύλληψη του ιδιοκτήτη του «κλαμπ» αυτοκινήτου στον οποίο βεβαιώθηκε και το ανάλογο πρόστιμο.

