Ρεθύμνου

Μεγάλη φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης στον Μυλοπόταμο (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Ξετρύπωσαν" φυτεία με εκατοντάδες δενδρύλλια κάνναβης. Συνελήφθησαν οι "καλλιεργητές".

Φυτεία εκατοντάδων δενδρυλλίων κάνναβης, εντοπίστηκε σε αγροτική περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου ενώ συνελήφθησαν, τρεις Έλληνες για την καλλιέργεια των δενδρυλλίων.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, εντοπίστηκαν, σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους, και εκριζώθηκαν 748 δενδρύλλια κάνναβης στο στάδιο της ανάπτυξης ύψους έως 70 εκατοστών, μετά από συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση εξερεύνησης στη συγκεκριμένη περιοχή του Δήμου Μυλοποτάμου.

Η επιχείρηση οργανώθηκε μετά από κατάλληλη αξιοποίηση στοιχείων καθώς και πολυήμερη αστυνομική έρευνα του Τμήματος Αστυνομικών Επιχειρήσεων Μυλοποτάμου.

Ακολούθησε έρευνα από την οποία προέκυψε η εμπλοκή των τριών ανδρών που συνελήφθησαν ενώ ακολούθησαν έρευνες στις οικίες τους οπού βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά 638 φυτώρια κάνναβης, το χρηματικό ποσό των 34.100 ευρώ ως προερχόμενα από παράνομες δραστηριότητες και τέσσερα κινητά τηλέφωνα. Κατασχέθηκαν επίσης δύο Ι.Χ. φορτηγά αυτοκίνητα ως μέσα τέλεσης παράνομων ενεργειών.

Η προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Ασφαλείας Ρεθύμνης, ενώ οι συλληφθέντες με την σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Ρεθύμνης.

Ειδήσεις σήμερα:

Μητσοτάκης για Ισραήλ: το μήνυμα του για την τραγωδία

Κορονοϊός - Ινδία: Η Ελλάδα στέλνει βοήθεια

“Αποστολή”: Ο Θρήνος της Παναγίας, στη δημοτική (βίντεο)