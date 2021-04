Έβρος

Φυλακές Κομοτηνής: “Οινοποιεία” τα... κελιά κρατουμένων (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Μεθυσμένη πολιτεία" το Κατάστημα Κράτησης Κομοτηνής.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν χθες, Πέμπτη, στο Κατάστημα Κράτησης Κομοτηνής, από σωφρονιστικούς υπαλλήλους, βρέθηκαν σε (4) θαλάμους κρατουμένων και σε κοινόχρηστους χώρους και κατασχέθηκαν:

9 κουβάδες με υλικό σε ζύμωση για την παραγωγή αυτοσχέδιου αλκοολούχου παρασκευάσματος συνολικού βάρους 110,5 κιλών και

συνολικού βάρους 110,5 κιλών και 4 μπουκάλια με 1,8 λίτρα αλκοολούχο ποτό.

Ενημερώθηκαν άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ σε εξέλιξη βρίσκεται και ο προβλεπόμενος πειθαρχικός έλεγχος.

Ειδήσεις σήμερα:

Notam: Νέα παράταση για πτήσεις εξωτερικού

Νεαρός άντρας βρέθηκε νεκρός στον δρόμο

“Αποστολή”: Ο Θρήνος της Παναγίας, στη δημοτική (βίντεο)