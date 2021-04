Εύβοια

Ανήλικοι κυκλοφορούσαν στην Χαλκίδα με ναρκωτικά και όπλα

Χειροπέδες πέρασαν στους ανήλικους άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ.

"Λαυράκια" έβγαλαν άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ στην Εύβοια. Στη διάρκεια ελέγχου εντόπισαν αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν δύο ανήλικοι, με όπλα και ναρκωτικά.

Σύμφωνα με το eviathema.gr, η ομάδα ΔΙΑΣ πραγματοποιούσε ελέγχους στην περιοχή της Κανήθου Χαλκίδας, όταν κοντά στην πλατεία Καράμπαμπα εμφανίστηκε το ΙΧ με τους δύο ανήλικους.

Στον έλεγχο των ανδρών της ΔΙΑΣ βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, μικροποσότητα ναρκωτικών, ένα μαχαίρι και ένα πτυσσόμενο γκλομπ. Ο ανήλικος ο οδηγός του ΙΧ δεν διέθετε άδεια οδήγησης.

Το αυτοκίνητο ανήκει στον πατέρα του ανήλικου οδηγού...

