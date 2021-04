Θεσσαλονίκη

Θεσσαλονίκη: Με μωβ χρώμα φωτίστηκαν οι “Ομπρέλες” του Ζογγολόπουλου (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Στο χρώμα του πένθους φωτίστηκαν το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής οι «Ομπρέλες» του Ζογγολόπουλου.

Στο χρώμα του πένθους φωτίστηκαν το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής οι «Ομπρέλες» του Ζογγολόπουλου, στη νέα παραλία της Θεσσαλονίκης.



Το εμβληματικό γλυπτό φωτίστηκε με μωβ χρώμα, στο πλαίσιο μιας συμβολικής κίνησης από την πλευρά του Δήμου Θεσσαλονίκης για τις ημέρες του Πάσχα.

Έπειτα από σχετική πρωτοβουλία που ανέλαβε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος Ζέρβας, χτες οι «Ομπρέλες» του Ζογγολόπουλου φωτίστηκαν στο κόκκινο χρώμα που χαρακτηρίζει τη Μεγάλη Πέμπτη, απόψε έγιναν μωβ, ενώ το Μεγάλο Σάββατο 1 Μαΐου θα φωτιστούν με το λευκό φως της ελπίδας.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Ινδία: Η Ελλάδα στέλνει βοήθεια

“Ανεπιθύμητοι” στη Ρωσία ο Νταβίντ Σασόλι και η Βέρα Γιούροβα

Καιρός: Σε ποια περιοχή η θερμοκρασία “σκαρφάλωσε” στους 35 βαθμούς