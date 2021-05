Χανιά

Χανιά: Εικόνες ντροπής μετά το κορονοπάρτι στο Ενετικό Λιμάνι

Ξέφρενο ολονύχτιο πάρτι στο Ενετικό Λιμάνι. Εικόνες σκουπιδότοπου το πρωί. Τι καταγγέλουν οι κάτοικοι.

Με την ανατολή του ηλίου, Μεγάλο Σάββατο, αντικρύζει κανείς μια πολύ άσχημη εικόνα στο Ενετικό λιμάνι στα Χανιά.

Μια εικόνα που σίγουρα δεν “διαφημίζει” τη συμπεριφόρα εκείνων που άφησαν το “στίγμα” τους στο σημείο με αυτόν τον αποκρουστικό τρόπο.

Σύμφωνα με το flashnews.gr, πολίτες, κάθε βράδυ, σε συγκεκριμένο ειδικά σημείο στο Ενετικό λιμάνι, στα όρια της Πύλης της Άμμου αλλά και του Κουμ Καπί, στήνονται “άτυπα” κορoνοπάρτι, αφού δεκάδες άνθρωποι συγχρωτίζονται και διασκεδάζουν.

Κυρίως όμως αυτοί που τόσο ανεύθυνα συμμετέχουν στα “ανεπίσημα” κορoνοπάρτι, καθώς δεν αντιλαμβάνονται τις καταστάσεις, δεν διαθέτουν καν τον “πολιτισμό” να μαζέψουν τα σκουπίδια τους και να μην υπάρχει, την επόμενη μέρα, αυτή η εικόνα ντροπής στο λιμάνι.

