Φωτιά στον Πύργο

Η φωτιά εκδηλώθηκε κοντά στην εθνική οδό, ανάμεσα στις κοινότητες Λαμπέτι και Κολίρι.

Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά, που εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι τώρα αιτία, σε χορτολιβαδική έκταση κοντά στην εθνική οδό Πύργου- Αρχαίας Ολυμπίας, ανάμεσα στις κοινότητες Λαμπέτι και Κολίρι.

Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με επτά οχήματα, οι οποίοι προσπαθούν να θέσουν υπό έλεγχο την φωτιά.

