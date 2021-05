Εύβοια

Κορονοπάρτι στην Χαλκίδα: Πάνω από 500 άτομα έξω από μπαρ (εικόνες)

Απίστευτες εικόνες συνωστισμού στην παραλία της Χαλκίδας το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής.

Ένα αδιανόητο κορονοπάρτι με εκατοντάδες άτομα και χωρίς κανένα μέτρο προστασίας, κυριολεκτικά ο ένας πάνω στον άλλο, στήθηκε στη παραλία της Χαλκίδας το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής.



H παραλία ήταν αδιάβατη έξω από μπαρ, τα οποία έδιναν take-away ποτά με τους παρευρισκόμενους να ξεπερνούν τα 500 άτομα.

Για ακόμα μία φορά εκτός από τον συνωστισμό έλαμψε δια της απουσίας της και η αστυνομία.

Εν τω μεταξύ και στο Ενετικό λιμάνι στα Χανιά, στήνονται “άτυπα” κορoνοπάρτι, αφού δεκάδες άνθρωποι συγχρωτίζονται και διασκεδάζουν.





Πηγή: EviaZoom.gr

