Αχαΐα

Ανάσταση – Πάτρα: Πλήθος κόσμου στις εκκλησίες (εικόνες)

Χιλιάδες πιστοί παρακολούθησαν την ακολουθία της Αναστάσεως, την μεγαλύτερη γιορτή της Χριστιανοσύνης, στους ιερούς ναούς της Πάτρας, αλλά και ολόκληρης της Αχαϊας.

Φορώντας προστατευτικές μάσκες οι πιστοί παρακολούθησαν την λειτουργία της Αναστάσεως και πήραν το άγιο φως . Ενώ ο ουρανός φωτίστηκε από εκατοντάδες βεγγαλικά και πυροτεχνήματα που ρίχθηκαν.

Πηγή: flamis.gr

