“Λαμπάδιασε” πολυκατοικία στην Πάτρα (βίντεο)

Μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής. Εκκενώθηκε η πολυκατοικία.

Τεράστιες διαστάσεις πήρε η φωτιά που ξέσπασε το βράδυ του Μεγάλου Σαββάτου σε διαμέρισμα του 3ου ορόφου, σε πολυκατοικία επί της οδού Βενιζέλου.

Η πυρκαγιά όπως αναφέρει το tempo24.news, τέθηκε , τελικά, υπό έλεγχο.

Η πολυκατοικία εκκενώθηκε, ενώ δόθηκε εντολή και για εκκένωση και της διπλανής.

Τη μάχη με τις φλόγες έδωσε πολύ μεγάλη δύναμη της πυροσβεστικής με 7 οχήματα.

Στην οδό Βενιζέλου διεκόπη η κυκλοφορία η κυκλοφορία.

