Σμέρνα: Μεγάλη φωτιά σε δάσος (βίντεο)

Δυνάμεις της Πυροσβεστικής δίνουν "μάχη" από τα μεσάνυχτα.

Στην οριοθέτηση του πύρινου μετώπου στην περιοχή Σμέρνα του δήμου Ζαχάρως της Ηλείας έχουν προχωρήσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο επιχειρούν 48 πυροσβέστες με 14 οχήματα και δύο πεζοπόρα τμήματα, που προσπαθούν να θέσουν υπό πλήρη έλεγχο την φωτιά και να προλάβουν τυχόν αναζωπυρώσεις.

Να σημειωθεί ότι η φωτιά στην δασική έκταση εκδηλώθηκε, από άγνωστη μέχρι τώρα αιτία, περίπου στις 11 χθες το βράδυ και αμέσως υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής με δυνάμεις να καταφθάνουν ακόμα και από την Πάτρα.

