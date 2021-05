Θεσσαλονίκη

Κορονοϊός – Θεσσαλονίκη: τι έδειξε το ιικό φορτίο στα λύματα

Σαφής η τάση στις δυο τελευταίες μετρήσεις της εβδομάδας, στην έρευνα που διεξάγει η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ.

Νέα μείωση του ιικού φορτίου στα λύματα της Θεσσαλονίκης δείχνουν οι τελευταίες μετρήσεις της εβδομάδας, στην έρευνα που διεξάγει η Ομάδα Επιδημιολογίας Λυμάτων του ΑΠΘ.

Συγκεκριμένα, στα δείγματα που λαμβάνονται καθημερινά στην είσοδο της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων Θεσσαλονίκης, αναφορικά με τις εξορθολογισμένες τιμές σχετικής έκκρισης ιικού φορτίου, η μέση τιμή των δύο πιο πρόσφατων μετρήσεων, δηλαδή της Τετάρτης 28/04 και της Πέμπτης 29/04 είναι:

Μειωμένη κατά 26% σε σχέση με τη μέση τιμή των δύο αμέσως προηγούμενων μετρήσεων, δηλαδή της Δευτέρας 26/04 και της Τρίτης 27/04.

Μειωμένη κατά 43% σε σχέση με την μέση τιμή της Τετάρτης 21/04 και Πέμπτης 22/04.

